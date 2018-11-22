Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları22 Kasım 2018 Perşembe 15:33
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı.
Bordo-mavili ekip, idmanı taktik ağırlıklı çalışmayla tamamladı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.
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