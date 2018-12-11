Trabzonspor'da deprem! TFF'ye başvurdular
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz şoku yaşanıyor. İki oyuncu alacaklarının ödenmemesinden dolayı tek taraflı sözleşme fesih talebi ile Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı.11 Aralık 2018 Salı 14:13
Trabzonspor'da Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz, alacaklarının ödenmemesinin ardından tek taraflı sözleşme fesih talebi ile TFF'ye noter aracılığı ile ihtarname gönderdiler.
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak, alacaklarının ödenmemesinin ardından tek taraflı sözleşme fesih talebi ile Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.
30 gün içerisinde ödeme yapılmazsa serbest kalacaklar
Bordo-mavili kulüp, noter aracılığıyla TFF'ye gönderilen ihtar yazısı üzerine 30 gün içerisinde ödeme yapmaması halinde iki oyuncu da "tek taraflı sözleşme fesih" haklarını kullanabilecekler.
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