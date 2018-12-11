Trabzonspor'da deprem! TFF'ye başvurdular

Trabzonspor'da Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz, alacaklarının ödenmemesinin ardından tek taraflı sözleşme fesih talebi ile TFF'ye noter aracılığı ile ihtarname gönderdiler.

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak, alacaklarının ödenmemesinin ardından tek taraflı sözleşme fesih talebi ile Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.

30 gün içerisinde ödeme yapılmazsa serbest kalacaklar

Bordo-mavili kulüp, noter aracılığıyla TFF'ye gönderilen ihtar yazısı üzerine 30 gün içerisinde ödeme yapmaması halinde iki oyuncu da "tek taraflı sözleşme fesih" haklarını kullanabilecekler.