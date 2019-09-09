Trabzonspor'da Daniel Sturridge şov başladı
Trabzonspor'da ekstra çalışmalarla fizik açığını kapatmaya çalışan Sturridge her geçen gün formuna kavuşuyor.09 Eylül 2019 Pazartesi 11:41
Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Daniel Sturridge şova başladı.
Fizik-kondisyon eksiğini ekstra idmanlarla kapatmaya çalışan İngiliz futbolcu, takımla birlikte çalışmalara başlamasının ardından kısa sürede klasını konuşturdu.
Antrenmanlardaki çift kale maçlarda farkını ortaya koyan 30 yaşındaki futbolcu attığı gollerle dikkat çekti. Özellikle bir pozisyonda topuğuyla çok şık bir gol atan başarılı oyuncuyu hem teknik heyet hem de takım arkadaşları alkışladı.
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