Trabzonspor'da bayramlaşma töreni 5 Haziran'da yapılacak



TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünde bayramlaşma töreni 5 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tören organize edileceği belirtildi. Açıklamada, bayramın ikinci günü saat 13.00'de kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Ünal Karaman'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törene, tüm camianın davetli olduğu kaydedildi.



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