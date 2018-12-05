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Trabzonspor'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:40
Trabzonspor'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları


TRABZON (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Sivas Belediyespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana tedavileri yapılan Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Batuhan Artarslan, Semih Karadeniz ve Joao Pereira katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda yenilenme çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 13:40
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