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Trabzonspor'da asbaşkan Alp, kurul başkanlarına yemek verdi

Mehmet Yiğit Alp: "Trabzonsporumuzu ortak akılla beraber yöneteceğiz. Sizlerin her türlü fikrine açığız"

11 Aralık 2018 Salı 15:59
Trabzonspor'da asbaşkan Alp, kurul başkanlarına yemek verdi

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, bordo-mavili kulübün yetkili kurullarının başkanları ve üyeleriyle bir araya geldi.

Alp, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki yemekte yaptığı konuşmada, üç yıllık sürede hep birlikte olacaklarını belirterek, "Trabzonsporumuzu ortak akılla beraber yöneteceğiz. Sizlerin her türlü fikrine açığız. Elbette bu süreç içerisinde hatalarımız olabilir. Ama bilin ki kötü niyetli hiçbir şey yapmayacağız. Trabzonsporumuzun başarılı olması camianın bir ve beraber olmasından geçiyor. Bunu da hep beraber sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen de güzel bir ortamda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını kaydederek, "Tabii ki bir arada olmamızın asıl amacı Trabzonspor. Güzel günler yaşıyoruz. Yönetimlerin başarılı olması için yanlarında olduk, olacağız. Bunun dışında yönetimin icraatlarıyla ilgili kurullara da büyük görevler düşüyor. Bu dönemlerde her zaman yönetimlerin üzerindeki yükü alma görevi kurullarındır. Bizler elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 15:59
  1. Futbol
  2. Mehmet Yiğit Alp
  3. Trabzonspor

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