Trabzonspor'da AEK maçı hazırlıkları

TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan'ın AEK takımıyla 22 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktiksel çalışmalar yaptığı belirtildi. Açıklamada, antrenman sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in teknik direktör Karaman ile görüşerek AEK maçı öncesi başarılar dilediği kaydedildi. Trabzonspor'un, İstanbul'daki hazırlıkların ardından bugün Atina'ya gideceği ve çalışmalarına burada devam edeceği aktarıldı.

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