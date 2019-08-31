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Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür depremi! Fenerbahçe kadrosundan çıkartıldı

Perşembe günü oynanan AEK maçında sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonspor'un genç yıldızı Abdulkadir Ömür diz ekleminde ödem olduğu tespit edildi. 20 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe derbisi kadrosundan da çıkartıldığı bildirildi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:01
Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür depremi! Fenerbahçe kadrosundan çıkartıldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonspor'un genç yıldızı Abdulkadir Ömür'ün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edildi.

Tedavisine başlandı

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkadir Ömür şoku yaşanıyor. AEK ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında sakatlanan Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili kulüpten açıklamada geldi. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, oyuncunun gerekli tetkiklerin yapıldığını belirterek, “UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadığımız AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür’ün, yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır” dedi.

Abdulkadir, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynanacak olan Fenerbahçe müsabakasının kadrosundan çıkartıldı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:01
  1. UEFA Avrupa Ligi play-off turu
  2. AEK
  3. Trabzonspor
  4. Abdulkadir Ömür
  5. UEFA Avrupa Ligi
  6. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven

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