Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür depremi! Fenerbahçe kadrosundan çıkartıldı Perşembe günü oynanan AEK maçında sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonspor'un genç yıldızı Abdulkadir Ömür diz ekleminde ödem olduğu tespit edildi. 20 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe derbisi kadrosundan da çıkartıldığı bildirildi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonspor'un genç yıldızı Abdulkadir Ömür'ün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edildi. Tedavisine başlandı Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkadir Ömür şoku yaşanıyor. AEK ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında sakatlanan Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili kulüpten açıklamada geldi. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, oyuncunun gerekli tetkiklerin yapıldığını belirterek, “UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadığımız AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür’ün, yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır” dedi. Abdulkadir, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynanacak olan Fenerbahçe müsabakasının kadrosundan çıkartıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.