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Spor Trabzonspor'da 3 kaleci de koronavirüs oldu
Spor

Trabzonspor'da 3 kaleci de koronavirüs oldu

Cuma günü Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 14:43:00 -
Trabzonspor'da 3 kaleci de koronavirüs oldu

Son olarak Gaziantep'i 1-0 yenerek 6'da 6 yapan ve 'şampiyonluk yarışında ben de varım' diyen Trabzonspor'a, kalecilerden kötü haber geldi.

Ligin 26. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde; Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

18 yaşındaki Kağan kaleye geçecek

Ajansspor'un haberine göre; teknik direktör Abdullah Avcı'nın, eski takımına karşı kalede 18 yaşındaki Kağan Moradoğlu'na şans vereceği öğrenildi. Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen Moradoğlu, şu ana kadar profesyonel olarak hiç forma giymedi.

Nwakaeme cezalı

Ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Nwakaeme de kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

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