Trabzonspor'da 3 kaleci de koronavirüs oldu
Cuma günü Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un koronavirüse yakalandı.
Son olarak Gaziantep'i 1-0 yenerek 6'da 6 yapan ve 'şampiyonluk yarışında ben de varım' diyen Trabzonspor'a, kalecilerden kötü haber geldi.
Ligin 26. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde; Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
18 yaşındaki Kağan kaleye geçecek
Ajansspor'un haberine göre; teknik direktör Abdullah Avcı'nın, eski takımına karşı kalede 18 yaşındaki Kağan Moradoğlu'na şans vereceği öğrenildi. Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen Moradoğlu, şu ana kadar profesyonel olarak hiç forma giymedi.
Nwakaeme cezalı
Ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Nwakaeme de kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.