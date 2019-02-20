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Trabzonspor’a nazar değdi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında büyük bir düşüş içine girdi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:06
Trabzonspor’a nazar değdi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında büyük bir düşüş içine girdi. Yaşadığı kadro sıkıntısını gençleşen oyuncu profiliyle gideren ve gösterdiği mücadeleyle herkesin beğenisini kazanan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor karşısındaki görüntüsünün izlerini silmek istiyor.


Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de büyük düşüş yaşayan 8 takımdan biri oldu. Ligin ilk yarısını 29 puanla ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıda ise oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 4 puan topladı. Karadeniz ekibi 33 puan ile 6. sıraya geriledi. Ligin ikinci yarısında bordo-mavililerle birlikte Kasımpaşa 0, Teleset Mobilya Akhisarspor 1, Antalyaspor 2, Göztepe, Bursaspor ve MKE Ankaragücü 3, Evkur Malatyaspor ise 5 puan topladı.


FIFA’dan aldığı transfer yasağı nedeniyle devre arasını transfer yapmayarak geçiren, elindeki oyuncularla yollarını ayıran Trabzonspor, mevcut kadrosunda bulunan oyuncuların yanında altyapıdan kadrosuna kattığı isimlerle Spor Toto Süper Lig’de mücadele vermeye başladı. Oynadığı futbolun yanı sıra sahada verdiği mücadeleyle beğeni kazanan Karadeniz ekibi zaman zaman istediği sonuçları alamasa da, genç oyuncularla yoluna devam ediyor olması camiasından büyük bir destek gördü. Trabzonspor’un eski günlerinde olduğu gibi ağırlıklı kendi öz evlatlarıyla sahada yer alması futbol kamuoyunu da altyapılara çevirdi.



Kadro sıkıntısı


Spor Toto Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele eden Trabzonspor, kadro derinliğini kaybetmesi nedeniyle ligin ikinci yarısından itibaren rotasyon yapmakta oldukça zorlandı. Teknik Direktör Ünal Karaman, sakatlıklar nedeniyle mevkileri olmamasına rağmen bazı oyuncularını farklı bölgelerde kullanmak zorunda kaldı. Bordo-mavililerin dün gerçekleştirdiği antrenmanda Ibanez ve Novak sakatlık yaşarken, bu oyuncular antrenmanı tamamlayamadı. Vahid Amiri ise tedavisi nedeniyle çalışmada yer almadı. Üst üste Göztepe ve Kasımpaşa deplasmanlarına gidecek olan Trabzonspor, bu arada ise Ziraat Türkiye Kupası maçında Ümraniyespor ile 0-0’ın rövanşında karşılaşacak. Sıkıntılı bir sürece girecek olan bordo-mavililer, iki kulvarda kayıp vermeden yoluna devam etmeyi hedefliyor.



Karaman, alternatifler üzerinde duruyor


Spor Toto Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda zorlu bir viraja girecek olan Trabzonspor’da, Teknik Direktör Ünal Karaman alternatif üzerinde durmaya çalışıyor. Elindeki kısıtlı kadroya sakat isimlerin eklenmesiyle zor durumda kalan deneyimli teknik adam, genç oyuncularına güven aşılamaya çalışıyor. Yapılan antrenmanlarda, alternatif olabilecek isimler üzerinde sıkı bir çalışma temposuna giren Karaman, sezon başından beri ortaya koydukları mücadele azmini ve futbol anlayışını yeniden takıma kazandırmayı hedefliyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:06
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