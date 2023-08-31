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Spor Trabzonspor'a müjde
Spor

Trabzonspor'a müjde

Yeniakit Publisher
2023-08-31 15:57:00 -
Trabzonspor'a müjde

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 3-4 oyuncunun daha bordo-mavili takıma katılacağını belirtti.

Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, basın toplantısı düzenledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 3-4 oyuncunun daha bordo-mavili takıma katılacağını belirterek, "Ne olursa olsun biz aramıza çok iyi ve karakterli oyuncular katacağız. Bu oyuncularda aradığımız ilk şeylerden bir tanesi başarıya aç olmaları" dedi.

Oyunculara yönelik tavrının değişmediğini dile getiren Hırvat teknik adam, "Tavrım oyuncuların çoğuna çok fazla değişmedi. Umut Bozok özelinde ilk günden itibaren oyuncu henüz oynamaya bile başlamamışken ve geçen seneki 8 maçlık süreçte bize yardımcı olmasına rağmen hemen eleştiriler gelmeye başlamıştı. Bunu oyuncumu savunmak için yaptığımı zaten size daha önce de ifade etmiştim. Oyuncuya hata yapma şansı dahi bırakılmayınca oyuncunun özgüvensiz oynamasına sebep oluyorsunuz. Bu eleştirileri toparlayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Genç oyuncumuz Enis ve Umut elimizdeki santrforlar. İkisini de hazırlamaya, onlardan faydalanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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