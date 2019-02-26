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Trabzonspor'a kupa şoku! Veda ettiler

Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'a 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

26 Şubat 2019 Salı 22:05
Trabzonspor'a kupa şoku! Veda ettiler

Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Ümraniyespor'a 3-1 yenilerek kupadan elendi ve yarı finale yükselen takım Ümraniyespor oldu.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan çeyrek final ilk maçı 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'da oynanan karşılaşmayı kazanan 1. Lig temcilsici, kupada yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Trabzonspor öne geçti

Karşılaşmada ilk pozisyon konuk ekipten geldi. 19. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında savunma arkasına hareketlenen Rodallega, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı. 35. dakikada Trabzonspor mücadelede öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme'nin yaklaşık 30 metreden şutunda top yakın direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1. 42. dakikada soldan ceza sahasına Nwakaeme, pasını daha uygun durumdaki Yusuf Yazıcı'ya aktardı. Genç oyuncunun penaltı noktası gerisinden bekletmeden vuruşunda, kaleci Burak Öğür ayağıyla topu kornere çeldi. Mücadelenin ilk yarısı, konuk takım Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ümraniyespor'dan tarihi dönüş

Ümraniyespor, 55. dakikada Leandrinho'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın 66. dakikasında Emircan Altıntaş, penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın 72. dakikasında Trabzonspor, Abdülkadir Parmak'ın ceza sahası içinde düşürülmesi ile penaltı bekledi. Mançın hakemi Alper Ulusoy, önce penaltı verdi ancak daha sonra pozisyonu VAR'da izledikten sonra kararını değiştirdi ve penaltıyı iptal etti. Beraberlik golü için maçoın son bölümlerinde Ümraniyespor kalesine yüklenen Trabzonspor, savunmasında açıklar verdi. Bu açığı 90+6'da çok iyi değerlendiren Ümraniyespor, Atabey Çiçek'in golüyle skoru 3-1 yaptı. Kalan bölümde başka gol olmayınca Ümraniyespor, Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor'u da kupanın dışına iterek tarih yazdı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 22:05
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Ümraniyespor
  4. Trabzonspor

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