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Spor Trabzonspor'a Fransız ön libero
Spor

Trabzonspor'a Fransız ön libero

Yeniakit Publisher
2023-09-04 20:02:00 -
Trabzonspor'a Fransız ön libero

Trabzonspor kulübü, tarihindeki üçüncü Fransız futbolcusunu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Oumar Dieng sonra bir başka Fransız oyuncu olan Batista Mendy, Trabzonspor'un formasını giymeye aday.

Transfer faaliyetlerine devam eden Trabzonspor, Fransız bir ön libero transferi konusunda son aşamaya geldi. 23 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor tarihindeki üçüncü Fransız oyuncu olacak.

Trabzonspor, Batista Mendy ile 4.5 + 1 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Oyuncunun Türkiye'ye gelmesi planlanan gün Çarşamba

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