Trabzonspor'a dev destek hamlesi! "61 Bin Forma Kampanyası" ile İstanbul sallandı!

Trabzonsporlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı ‘61 bin Forma Kampanyası' kapsamında etkinlik düzenledi.

Trabzonlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı ‘61 bin Forma Kampanyası' ile örnek bir dayanışma hareketine imza attı. Federasyon Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz'ün liderliğinde yürütülen kampanya kapsamında, tüm Trabzonsporlular Mall of İstanbul TS Club Mağazası'nda buluştu. Trabzonlular Federasyonu, sadece Trabzon'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan Trabzonlular ve Trabzonspor sevdalılarını ortak bir hedef etrafında buluşturarak Trabzonspor'u desteklemeye çağırdı. Genel Başkan İsmail Turgut Öksüz, yaptığı çağrıda şu ifadelere yer verdi:

"Başkanımız Ertuğrul Doğan önderliğinde Trabzonspor'un başlatmış olduğu bir mücadele var. Biz de Trabzonlu ve Trabzonsporlu bir federasyon olarak camiamızın yanında olduğumuzu gösterecek bir kampanya başlattık. Bu kapsamda birçok TS Club mağazasını da ziyaret edeceğiz. Kampanya hedefimizi gerçekleştirene kadar ziyaretlerimiz devam edecek. Burada bulunan herkese, dernek başkanlarına, yönetim kuruluma ve gençlere teşekkür ediyorum. Biz, bunu başarabilecek güçteyiz. Bir ay içerisinde kampanya hedefimize ulaşacağımızı öngörüyorum. Allah nasip ederse başka kampanya projelerimiz de var. Üç büyük kulüple mücadele edebilmek, onların hegemonyasını kırabilmek için bu tür projelerde takımımızın yanında olmak zorundayız."

"Trabzon'un en büyük markası Trabzonspor'dur"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yurt dışında olması sebebiyle etkinlikte yer alamadığını dile getiren Öksüz, "Başkanımız ile sürekli irtibat halindeyiz. Kendisi şu anda ülke dışında olmasaydı bizimle birlikte olacaktı. Taraftar şampiyonluğu her zaman ister. Fakat şampiyonluktan daha değerli işler yapıldı. Önümüzdeki aylarda tamamen borçsuz duruma gelecek bir Trabzonspor göreceğiz inşallah. Başkanımızın bu mücadelesini gördükten sonra duyarsız kalamazdık. Biz, Trabzonluyuz. Bunu yapabilecek, başarabilecek güçteyiz. 61 bin rakamını sembolik olarak belirledik. Çok daha fazlasını da alabilecek kapasitede olduğumuzu düşünüyorum. Trabzonspor'a başkanlık yapmış tüm eski başkanlarımızı da kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde olalım. Trabzon'un en büyük markası Trabzonspor'dur. İsimlerin hiçbir ehemmiyeti yok. Trabzonspor, aynı renkler etrafında toplandığımız davamızdır. Bugün, bu renklere sahip çıkma günüdür. Gün, samimiyetle Trabzonspor'un yanında olma günüdür. Buraya gelen, kampanya kapsamında destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kampanyaya destek vermek için etkinlikte yer alan 15 Temmuz Gazisi Mehmet Ayaz da bordo-mavili taraftarlara seslenerek, "Tüm Türkiye'deki Trabzonluları forma almaya davet ediyorum. Siz de bir forma alın" dedi.

Galatasaray taraftarı olmasına rağmen Trabzonspor'a destek vermek için organizasyona katılan Tevfik Bozkurt ise, "Aslen Antalyalıyım. İstanbul'da Bahçelievler'de yaşıyorum. Bu kampanyada İsmail başkanı desteklemek için geldik. Kızlarımla birlikte Galatasaraylıyız. Fakat Trabzonspor'a destek olmak için forma almaya geldik" şeklinde konuştu.

İlhan Erata: "Kulüp etrafında birlik beraberlik içinde toplanmayı kendimize görev edindik"

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan İlhan Erata, "Trabzon Şalpazarı Köyü Derneği'ni temsilen geldim. Trabzonlular Federasyonu'nun da yönetiminde yer alıyoruz. İsmail başkanımızın başlatmış olduğu 61 bin forma kampanyasını çok kıymetli buluyoruz. Trabzonspor'a herkesin destek olmasını ve herkesin kulüp etrafında birlik beraberlik içinde toplanmayı kendimize görev edindik. Projemizin hedefine 1 ay içerisinde ulaşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Aziz Taşkın: "Trabzon demek Türkiye demek"

İstanbul Avrupa yakasında Trabzonspor dernek başkanlığı yapan Aziz Taşkın, "Trabzonlular Federasyonu'nun birçok projesinde yer alıyor ve görev yapıyorum. Bugün bizim için çok güzel bir gün. Trabzon'u seviyoruz. Ben 6 tane forma alacağım. Herkes de 3-5 tane forma alacak ve Trabzonspor'a katkı sağlayacağız. Trabzon demek Türkiye demek. Katkı sağlayan ve sağlayacak herkese teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Ömer Lütfü Gürsoy: "İnşallah gelecek nesillere de bu sevgiyi aktaracağız"

İstanbul Çekmeköy Trabzonlular Derneği Başkanı Ömer Lütfü Gürsoy, "İsmail başkanımız yine güzel bir projeye imza attı. Bugün kadın, erkek, çocuk herkes burada. Trabzonlular ile birlikte geçirdiğimiz günleri en güzel günlerimizden sayıyoruz. Trabzon'a ve Trabzonspor'a destek olmaya devam edeceğiz. İnşallah gelecek nesillere de bu sevgiyi aktaracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İstanbul Akçaabatlılar Derneği Başkanı Gökçe Atmaca ise, "Daha Önce İsmail başkanımız ile birlikte Kuzey Yıldızı Trabzonlular Derneği'nde 4 yıl görev yaptım. Kendisinin başlatmış olduğu forma kampanyasına destek olmak için buradayım" dedi.

Kadir Bahadır: "Hem forma hem de kombine anlamında Trabzonspor'un her daim arkasında olacağız"

Başakşehir Trabzonlular Derneği Başkanı Kadir Bahadır, "Bölgemizde 2009 yılından itibaren faaliyetteyiz. Bu mağaza da bizim ilçemiz sınırlarında yer alıyor. İsmail Turgut Öksüz liderliğinde elimizden geldiğince şehrimize ve kulübümüze destek oluyoruz. Hem forma hem de kombine anlamında Trabzonspor'un her daim arkasında olacağız. İstanbul'daki her maçını takip ediyoruz ve Trabzon'a da gidiyoruz. Ama orada yaşayanlara daha çok iş düşüyor. Trabzon'daki maçlarda takımımızı yalnız bırakmamalarını rica ediyoruz" sözlerini sarf etti.

Organizasyon, erken saatlerden itibaren yoğun katılım ile bordo-mavili taraftarlar tarafından desteklendi. Alışveriş Merkezi içinde yer alan mağaza personeli, kalabalıktan dolayı oldukça memnun olduklarını dile getirdi.