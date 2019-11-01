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Spor

Trabzonspor'a Daniel Sturridge'den kötü haber

Trabzonspor'da Başakşehir maçında aldığı darbe sonrasında sakatlanan Daniel Sturridge'in 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

2019-11-01 15:25:00 -
Trabzonspor'a Daniel Sturridge'den kötü haber

Trabzonspor Kulübü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, futbolcumuz Daniel Sturridge’in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Oyuncumuza dün MR çekildiğini belirten Hakan Ayaz, "Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR’ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir" dedi.

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