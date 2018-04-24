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Trabzonspor'a 1,5 milyon liralık destek

Batmanlı iş adamı Metin Güneş'in, Trabzonspor'a 1,5 milyon liralık destek sağladığı bildirildi.

24 Nisan 2018 Salı 22:08
Trabzonspor'a 1,5 milyon liralık destek

Trabzonspor Kulübü, Batmanlı iş adamı Metin Güneş'in kulübe 1,5 milyon liralık destek sağladığını bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor'u ekonomik olarak yeniden ayağa kaldırmak için başlatılan çalışmalara öncü ve örnek desteğin Batman'dan geldiği belirtildi.

Açıklamada, Trabzonspor taraftarı olan Güneş'in, kulübe 1,5 milyon liralık destek sağladığı ifade edilerek, iş adamının şu görüşlerine yer verildi:

"Yaptığımız desteğin Trabzonsporlu diğer iş adamlarını da yüreklendirmesini temenni ediyorum. Trabzonspor'u tutmanız için Trabzonlu olmanız gerekmiyor. Biz Trabzon'dan kilometrelerce uzakta, bordo-mavi sevgisiyle büyüdük. Çocukluğumuz, onun bize verdiği büyük gururla geçti. Bize imkansız diye bir şeyin olmadığını, İstanbul takımlarını dize getirerek ilk Trabzonspor gösterdi. Bu bir vefa borcudur benim için. Dilerim ki maddi gücü yeten her Trabzonspor taraftarı aynı hassasiyeti gösterir ve kulübümüzün içinden geçtiği ekonomik buhrandan en kısa sürede çıkması için ellerini taşın altına koyar."

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübe sağladığı mali katkı nedeniyle iş adamı Metin Güneş'e teşekkür etti.

Açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'nun, "Bu hareketin Trabzonsporlu diğer iş adamlarına örnek olacağına inanıyorum. Her fırsatta Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu vurguluyoruz. Bu konuda kimsenin şüphesi yok, lakin bu büyüklüğün ispatına ihtiyaç duyulan bazı kriz dönemleri vardır ki işte biz böyle bir süreçten geçiyoruz. Yediden yetmişe, maddi olarak büyük küçük demeden, bu kulübün bir parçası olarak tüm camiamızı bu dayanışmaya davet ediyorum." görüşlerine yer verildi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 22:08
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