Trabzonspor zirve yarışında yara aldı
Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye Pelkas'ın tek golüyle 1-0'lık skorla yenildi.
Trabzonspor ile Fenerbahçe, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertli ekip 1-0 kazandı.
İlk yarıda iki ekip de girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.
Fenerbahçe, 76. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışında kaydettiği golle öne geçti: 0-1. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Trabzonspor bu sonuçla 48 puanda kaldı. Fenerbahçe ise puanını 54'e çıkardı.
Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Antalyaspor'u konuk edecek.