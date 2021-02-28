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Spor Trabzonspor zirve yarışında yara aldı
Spor

Trabzonspor zirve yarışında yara aldı

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye Pelkas'ın tek golüyle 1-0'lık skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 21:17:00 -
Trabzonspor zirve yarışında yara aldı

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertli ekip 1-0 kazandı.

İlk yarıda iki ekip de girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

Fenerbahçe, 76. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışında kaydettiği golle öne geçti: 0-1. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor bu sonuçla 48 puanda kaldı. Fenerbahçe ise puanını 54'e çıkardı.

Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Antalyaspor'u konuk edecek.

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Yorumlar

Sabri GÜÇ

Ts yenilince anında yapıştıryorsun..akit seni kınıyorum
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