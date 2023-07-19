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Spor Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi
Spor

Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi

Yeniakit Publisher
2023-07-19 21:58:00 -
Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor yeni transferi Göktan Gürpüz'ü KAP'a iletti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor yeni transferi Göktan Gürpüz'ü KAP'a bildirdi. Bordo mavililer, genç oyuncuyla 3+2 yıllık anlaşma sağladı.

Bordo mavililerin yaptığı açıklamada;

"Profesyonel futbolcu Göktan Gürpüz ile 3+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 7.000.000.-TL,
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2024-2025 futbol sezonu için 8.800.000.-TL,

2025-2026 futbol sezonu için 11.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;

2026-2027 futbol sezonu için 14.000.000.-TL ve 2027-2028 futbol sezonu için 17.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Yine anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli olarak Borussia Dortmund'a herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Ancak; Borussia Dortmund kulübüne, futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi durumunda elde edilecek transfer bedelinin, FIFA dayanışma katkı payı düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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