Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor yeni sezon öncesi hazırlıklarını, Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 18.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor'da 7 futbolcu antrenmanda yer almadı. İlk olarak salonda kuvvet antrenmanı yapan bordo-mavililer daha sonra dripling ve istasyon çalışması sonrasında oynadıkları çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sol arka adalesinde spazm bulunan Stefano Denswil, üst adalesinde spazm bulunan Hüseyin Türkmen, sağ kasığında spazm bulunan Umut Bozok ile sakatlıkları devam eden Benkovic, Siopis ve Fernandez çalışmada yer almadı.

Hakan Yeşil ise izinli olduğu gerekçesiyle antrenmanda yer almazken Trabzonspor, 4 Ekim cuma günü 1461 Trabzon FK ile hazırlık karşılaşması yapacak.

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