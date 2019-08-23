Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı



TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, iki grup halinde çalıştı. AEK maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise taktik çalıştı. Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da idmanı izledi. Bordo-mavili takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.