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Trabzonspor yeni Gökdeniz'ini buldu! Bursaspor forması giyen...

Ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Bursaspor'da forma giyen Burak Kapacak'a kanca attı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 12:35
Trabzonspor yeni Gökdeniz'ini buldu! Bursaspor forması giyen...

Bordo-mavili kulübün futbolcu arama ekibi deyim yerindeyse her yeri karış karış dolaşıyor. Dikkat çeken isimleri not ediyor ve bunları yönetime sunuyor. Gelen bilgilere göre, scout ekibi son dönemde bir isim üzerinde ısrarla duruyor.

U21 MİLLİ TAKIMI’NDA OYNUYOR

Bu oyuncu Bursaspor’un bu sezon başında futbol vitrinine çıkardığı Burak Kapacak. Samet Aybaba henüz 18 yaşında olan Burak’ı önce sağ bek oynattı ancak daha sonra sağ öne aldı. Genç oyuncu burada yıldızlaştı. Her iki ayağını da iyi kullanan Burak, isabetli ortalarıyla dikkat çekiyor. Burak Kapacak’ın bu yükselen formu onu 18 yaşında olmasına karşın U21 Milli Takımı’na taşıdı. Bursaspor altyapısından yetişen Burak, Trabzonspor İzleme Komitesi’nin de dikkatini çekmeyi başardı.

AYAKLARINA HAKİM

Yönetime sunulan raporda, ‘Müthiş bir yetenek. Transfer edilmesi durumunda uzun yıllar formamızı giyecek özellikle sahip’ denildi. Alınan bilgiye göre, yönetim 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Burak Kapacak için Bursaspor’un kapısını çalacak. Genç oyuncu stil olarak bordo-mavili taraftarların unutamadığı Gökdeniz Karadeniz’i anımsatıyor. Kolay adam geçen, ayaklarını iyi kullanan, isabetli ortalar yapan ve aniden hızlanan Burak Kapacak, bu özelliğiyle Gökdeniz’in kopyası.

(Karadeniz Gazetesi)

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 12:35
  1. Trabzonspor
  2. Bursaspor
  3. Burak Kapacak
  4. Gökdeniz Karadeniz

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