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Spor Trabzonspor yeni futbolcusunu KAP'a bildirdi
Spor

Trabzonspor yeni futbolcusunu KAP'a bildirdi

Yeniakit Publisher
2023-09-04 20:06:00 -
Trabzonspor yeni futbolcusunu KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Berat Özdemir'in kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor, Berat Özdemir'in sezon sonuna kadar kiralanması için Al Ettifaq ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Anlaşmaya göre bordo-mavililer, kiralama ücreti ödemeyecek.

Berat Özdemir kimdir?

23 Mayıs 1998 Kayseri Melikgazi doğumlu olan Berat Özdemir 2008 yılında Gençlerbirliği alt yapısında futbola başladı. 11 yıldır Başkent ekibinde forma giyen 21 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçen sezon Süper Lig'de 31 maçta forma giyen genç oyuncu 2 gollük performans sergilemişti. Bu sezon da takımın en dikkat çeken performanslarından birini sergileyen Berat, 13 maçta forma giydi ve 3 gol atma başarısını gösterdi. Berat Özdemir ön libero ve 10 numara olarak da oynayabiliyor.


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