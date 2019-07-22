0553 313 94 23

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi

"Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri kim olacak" sorusu merak ediliyordu. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu. Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, Viktoria Plzen - Olimpiakos maçının galibi olacak. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Sparta Prag oldu. Malatyaspor ise UEFA Avrupa Ligi 2. öneleme turunda Olimpija ile karşılaşacak. İşte ayrıntılar...

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:34
Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi

"Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri kim olacak" sorusu merak ediliyordu. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu. Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, Viktoria Plzen - Olimpiakos maçının galibi olacak. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Sparta Prag oldu. Malatyaspor ise UEFA Avrupa Ligi 2. öneleme turunda Olimpija ile karşılaşacak. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri kim olacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi yapıldı. Kura çekimiyle birlikte Trabzonspor'un ve 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli odu.UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak. İşte Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri...

Sparta Prag - Trabzonspor

Olimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor / Connah's Quay Nomads - Partizan

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ YA OLYMPIACOS YA DA PLEZEN

İlk maç 6-7 Ağustos'ta İstanbul'da rövanş ise 13 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak. Başakşehir eğer Plzen - Olympiacos eşleşmesinden gelecek rakibini elerse Şampiyonlar Ligi gruplara kalabilmek için ilk ayağı 20-21 Ağustos'ta, rövanşı 27-28 Ağustos'ta oynanacak Play-Off turuna çıkacak.
Kaynak Yeniçağ: Trabzonspor ve Malatyaspor'un UEFA'daki rakipleri belli oldu!

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:34
  1. Malatya
  2. İstanbul
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. uefa 3.lig
  5. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu
  6. Trabzonsporun rakibi
  7. yeni malatyasporun rakibi
  8. Trabzonspor uefa
  9. yeni malatyaspor uefa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    1. Düzce'deki su baskını ve toprak..
    2. Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçları..
    3. Erciş Belediyesinden 3 cadde açılışı
    4. PYBS İOKBS bursluluk sınav sonuçları..
    5. Bülent Arınç: Büyük hizmetler..
    6. O ilçede alarm verildi! "İlk defa..
    7. Başkan Savaş, Asi Nehri’nde tekne..
    8. Sumbas’ta trafik kazası: 2 yaralı
    9. Boş tüpler faciaya neden oluyordu
    10. Kuveyt Türk konut kredi hesapla Konut..
    11. Tunus'a zorunlu iniş yapan savaş uçağı..
    12. Akıntıya kapılan 6 çocuktan 4'ü..
    13. Ali Eren Demirezen, Amerika’da kıl..
    14. Papa’dan Esad’a mektup
    15. Yurt dışından geldiğini söylediler!..
    16. Cami Tasarımı Fikir Yarışması ödül..
    17. Hangi kuruyemiş daha faydalıdır?..
    18. Topu almak için sulama kanalına giren..
    19. Sökeli Levent Günyıl’dan 5 şarkılık..
    20. FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken..
    21. Şanlıurfa'da silah kaçaklığı operasyonu
    22. 16 yaşındaki Günay'dan 7 gündür haber..
    23. Sural'in öldüğü trafik kazasında..
    24. James Jeffrey’in Ankara temasları
    25. Mardinspor’un eski futbolcusu Hanna..
    26. Ömerli’de ormanlık alanda yangın..
    27. Yeni Malatyaspor yeni transferini..
    28. Ulusal UMKE tatbikatının açılışı..
    29. ABD heyetinin Dışişleri Bakanlığındaki..
    30. ABD ordusu, Afganistan'da Taliban diye..
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti