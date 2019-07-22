Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi

"Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri kim olacak" sorusu merak ediliyordu. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu. Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, Viktoria Plzen - Olimpiakos maçının galibi olacak. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Sparta Prag oldu. Malatyaspor ise UEFA Avrupa Ligi 2. öneleme turunda Olimpija ile karşılaşacak. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri kim olacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi yapıldı. Kura çekimiyle birlikte Trabzonspor'un ve 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli odu.UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak. İşte Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri...

Sparta Prag - Trabzonspor

Olimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor / Connah's Quay Nomads - Partizan

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ YA OLYMPIACOS YA DA PLEZEN

İlk maç 6-7 Ağustos'ta İstanbul'da rövanş ise 13 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak. Başakşehir eğer Plzen - Olympiacos eşleşmesinden gelecek rakibini elerse Şampiyonlar Ligi gruplara kalabilmek için ilk ayağı 20-21 Ağustos'ta, rövanşı 27-28 Ağustos'ta oynanacak Play-Off turuna çıkacak.

Kaynak Yeniçağ: Trabzonspor ve Malatyaspor'un UEFA'daki rakipleri belli oldu!