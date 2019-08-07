Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un Avrupa sınavı Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçlarını yarın deplasmanda oynayacak.

Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak. Bordo-mavili takım, bu turda dahil olduğu organizasyonda eşleştiği Sparta Prag ile ilk maçını yapacak. Başkent Prag'daki Generali Arena'da TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetecek. Müsabaka, Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve play-off turuna yükselen ekip belli olacak.

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