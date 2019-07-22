Trabzonspor ve Malatyaspor'un rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Trabzonspor'un rakibi Sparta Prag olurken Yeni Malatyaspor ise turu geçmesi halinde Connah's Quay Nomads - Partizan maçının galibi ile oynayacak.22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:23
UEFA Avrupa Liginde 3. eleme turunda Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi yapıldı. Kura çekimiyle birlikte Trabzonspor'un ve 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli odu.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.
İşte Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri
Sparta Prag - Trabzonspor
Olimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor / Connah's Quay Nomads - Partizan
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