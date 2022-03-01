Trabzonspor Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Trabzonspor ile Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.
Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
Yarı finale yükselen ilk takım trabzonspor
Maça etkili başlayan Trabzonspor, 12. dakikada Edin Visca'yla bulduğu golle öne geçti. İkinci yarı birçok pozisyona giren bordo-mavililer, 89. dakikada Berat Özdemir'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım oldu.