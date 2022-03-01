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Spor Trabzonspor Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
Spor

Trabzonspor Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 23:00:00 -
Trabzonspor Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Trabzonspor ile Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Yarı finale yükselen ilk takım trabzonspor

Maça etkili başlayan Trabzonspor, 12. dakikada Edin Visca'yla bulduğu golle öne geçti. İkinci yarı birçok pozisyona giren bordo-mavililer, 89. dakikada Berat Özdemir'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım oldu.

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