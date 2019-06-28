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Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Avusturya'nın Lask Linz takımında forma giyen Doğan Erdoğan'ı transfer etti.

28 Haziran 2019 Cuma 15:08
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Avusturya'nın Lask Linz takımında forma giyen Doğan Erdoğan'ı transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:08
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