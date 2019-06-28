Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Avusturya'nın Lask Linz takımında forma giyen Doğan Erdoğan'ı transfer etti.
28 Haziran 2019 Cuma 15:08
Trabzonspor, Avusturya'nın Lask Linz takımında forma giyen Doğan Erdoğan'ı transfer ettiğini KAP'a bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:08
YORUM YAZ