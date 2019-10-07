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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Sevindirici bir galibiyet oldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 12:28
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Sevindirici bir galibiyet oldu

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi sonrası yeterli dinlenme şansını bulamadıklarını belirten Karaman, "Maçtan sonra şunu söyleyebilirim ki normal şartlarda ideal dinlenme süresinin çok altında bir süreyle Rizespor maçına çıktık. Ağır yağmur, hava şartları zemini daha da zorlaştırdı. Rizespor takımını da tebrik etmek lazım. Bu ağır şartlarda çok iyi mücadele ettiler. Bizim adımıza sevindirici bir galibiyet oldu" dedi.

Novak'ın sağlık durumuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Karaman, "Novak'ın son durumu doktor kontrolündenn sonra belli olacak. Öncesinde de ufak bir problemi vardı. Hosseini de maç içinde bir darbe aldı. Onu da zorlamak istemedik. Şimdi sıcağı sıcağına sakatlıklarla ilgili konuşmak doğru olmaz. Yarın durumlarına bakılır ve sizlerle paylaşılır" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 12:28
  1. Trabzonspor
  2. Ünal Karaman
  3. Çaykur Rizespor
  4. Teknik direktör
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