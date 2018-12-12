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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Şampiyon yapmadan gitmeyeceğim

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:19
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Şampiyon yapmadan gitmeyeceğim

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Ünal Karaman'ın açıklaması şöyle;

Basın dediğin, yeri gelir kaleminin yanında silah taşır, süngü taşır, vatanı için savaşır. Yeri gelir kaleminden kan damlatır, sığ fikriyle yorum yapar. İnsanları farklı yere çeker. Bir mücadele işindeyiz. Siz kendi işinizi, biz kendi işimizi yapalım.

''Trabzonspor'u şampiyon yapmadan gitmeyeceğim''

Geldiğim ilk gün söyledim, Trabzonspor'u şampiyon yapmadan gitmeyeceğim dedim. İleride ne olur bilemiyorum ama gidebileceğimiz kadar gideceğiz. Genç futbolculara ben güvenmeyeceğim de kim güvenecek. Bize de genç yaşta şans verilmişti. Her şeyin bir olgunluk zamanı vardır. Acıyı, sevinciyi yaşayacaklar. Büyüyüp Trabzonspor'a daha da iyi hizmet edecekler. Beşiktaş ile zor bir maç oynayacağız fakat ben ligde hiçbir maçı birbirinden ayırmıyorum. Bana kalırsa Rizespor maçı, Beşiktaş maçından da zor olacak.

''Ankaragücü maçında 2 puanımız gitti''

Ankaragücü maçında benim 2 puanım gitmiş ve gündem olmamış. Konyaspor maçında bir korner pozisyonundan nasıl gündem oldu. Türkiye'de futbol iyi bir yere gitmiyor. Yıllarım bu sahanın içinde geçmesine rağmen bunu söylüyorum. Başka bildiğimiz mesleğimiz yok, bunu da bildiğimizi söyleyemem ya... Türk sporu iyi yere gitmiyor. Kendimizi de suçlu buluyorum. Avrupa'daki planlama biz de olmuyor. Trabzonspor 2-3 maç kaybetti, hoca değişelim. Gelen ağam, giden paşam mantığıyla bir yere varamayız. Restorana gittiğinde 1000 lira hesabı ödeyemeyen adamlar neden 1 milyon euroları rahatça harcıyorlar. Bir şeyi bilmediğimi söylediğim zaman 'İşte hoca bilmiyor' deniyor. Gençlerimizin eğitimli, bilgili olmasını istiyoruz. Onur ve Burak ile ilgili gerekli açıklamayı bir karar alındığında başkanımızdan ve yönetimimizden alacaksınız.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 13:19
  1. Rize
  2. Konya
  3. Ankara
  4. Trabzonspor
  5. Ünal Karaman
  6. Süper Lig
  7. Teknik Direktör

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