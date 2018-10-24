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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Kendinizi Kaf Dağı'nda sanmayın

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, takımının son durumunu değerlendirirken sert açıklamalarda bulundu.

24 Ekim 2018 Çarşamba 13:58
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Kendinizi Kaf Dağı'nda sanmayın

Süper Lig'in 9. haftasında BB Erzurumspor ile sahasında berabere kaldı. Bordo mavili takımda teknik direktör Ünal Karaman, kadroyla ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi. Ünal Karaman, maçın son bölümlerine kadar 3. oyuncu değişiklik hakkını kullanmama nedenini açıkladı.

"HİÇBİR OYUNCUYLA SORUNUM YOK"

Onazi ile aralarında sorun olup olmadığıyla ilgili sorulan soruya yanıt veren Ünal Karaman, "Onazi ile hiçbir sorunum yok. Biz onların büyüğüyüz, kızabiliriz. Her oyundan aldığım futbolcu bana bir şey diyecekse burada durmamın anlamı yok. Sezon başından beri 1 oyuncuyla bile sorunum olmadı. Olcay da dahil." dedi.

"BENİM KARARLARIMA SAYGI DUYULMALI"

Kadro konusunda eleştirilere katıldığını belirten Ünal Karaman, "İnsanlar benim kararlarıma saygı duymalı. Oyuncu değiştirme hakkım olsa ikinci yarıda da 3 kişiyi değiştirmek isterdim. Müsade edin de son dakikalarda eksik kalmama adına 1 değişiklik hakkımı saklayayım. Galatasaray maçından sonra telefonuma 750 mesaj geldi. Kapattım hemen. 1 maç kazandıktan sonra kendinizi Kaf Dağı'nda sanmayın. Kadro konusunda kim ne diyorsa vallahi de billahi de haklı. Çünkü kadrodaki oyuncuların hepsi benim oyuncularım." dedi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 13:58
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  2. Trabzonspor
  3. Erzurumspor
  4. Süper Lig
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