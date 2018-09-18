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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Kaybettiğimiz için üzgünüm

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 1-0 yenildikleri Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

18 Eylül 2018 Salı 02:06
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Kaybettiğimiz için üzgünüm

Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Ev sahibi Alanya ilk yarıda Merih Demiral'ın attığı golle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Mücadelenin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maçı değerlendirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın açıklamaları şu şekilde:

“Kaybettiğimiz için üzgünüm. Alanyaspor takımını tebrik ediyorum. Kendimiz adına şunu net bir şekilde ifade edebilirim; dilimin döndüğü her fırsatta tekrar ettim. Hayatın hiçbir anında hiçbir alanda tam anlamıyla ‘Ben bu işi bildim, artık öğrendim, öğrenecek bir şeyim kalmadı’ mantığı içerisinde bakmadım."

"Bu, sizler için, bizler için geçerli. Bu işi saha içerisinde yapan emekçi futbolcu kardeşlerimiz için daha da geçerli. Maç başında beklemediğimiz bir gol yedik ama önümüzde uzun bir süre vardı. Maçı çevirebileceğimiz, ortak olabileceğimiz pozisyonlar da bulduk. Biz değerlendirmedik, sonra rakibimiz ikinci golü bulacak pozisyonlar buldu, onlar da değerlendiremedi."

"Bizim tarzımızdaki takımlar hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan daha fazla üretmeliler, daha fazla gayret göstermeliler, daha çok koşup, daha çok mücadele etmeliler. Büyümeyi eksiklerini kazanarak, giderme adına çaba göstermeliler. Biz bugün bunda yetersiz kaldık. Daha çok yapabilirdik. Tamam, top bizdeymiş gibi, top oynarmışız gibi görünüyor ama bana göre beni tatmin eden mazeretler değil ki mazeret olabilecek bir durum da değil. Sonuç olarak kaybetmek üzücü. Alanyaspor takımını da tebrik ediyorum.”

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 02:06
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