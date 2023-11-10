Trabzonspor seriyi sürdürme peşinde! Gol anlatımı yapıyoruz.
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaşıyor.
TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Larsen, M.Can, Berat, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Yasir, Soner, Uğurcan, Muric, Cicaldau, Marlos, Sokol
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta müsabakasında Trabzonspor, Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor.