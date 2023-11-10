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Spor Trabzonspor seriyi sürdürme peşinde! Gol anlatımı yapıyoruz.
Spor

Trabzonspor seriyi sürdürme peşinde! Gol anlatımı yapıyoruz.

Yeniakit Publisher
2023-11-10 19:48:00 -
Trabzonspor seriyi sürdürme peşinde! Gol anlatımı yapıyoruz.

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaşıyor.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Larsen, M.Can, Berat, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Yasir, Soner, Uğurcan, Muric, Cicaldau, Marlos, Sokol


Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta müsabakasında Trabzonspor, Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor.

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