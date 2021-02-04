  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor seriyi bozmadı
Spor

Trabzonspor seriyi bozmadı

Trabzonspor Süper Lig'in 23. hafta maçında sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek üst üste 4. zaferini kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 21:06:00 -
Trabzonspor seriyi bozmadı

Trabzonspor'la Denizlispor Medical Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Trabzonspor 1-0 kazandı.

ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta Trabzonspor, Bakasetas'ın 61. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 39'a çıkardı. Denizlispor ise 17 puanda kaldı.

Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Denizlispor ise Antalyaspor'u konuk edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘İlk defa burada işiteceksiniz’ diyen İsmail Küçükkaya’dan Melih Bulu iddiası! Tüm provokasyonlara rağmen…
Siyaset

‘İlk defa burada işiteceksiniz’ diyen İsmail Küçükkaya’dan Melih Bulu iddiası! Tüm provokasyonlara rağmen…

ABD beslemeli FOX TV’nin sunucusu İsmail Küçükkaya, Boğaziçi eylemlerinde tüm provokasyonlara rağmen dik duran Melih Bulu ile ilgili çok kon..
Türkiye'nin gündemine oturan cinayette şoke eden sözler: Beni yöneten güçler var
Gündem

Türkiye'nin gündemine oturan cinayette şoke eden sözler: Beni yöneten güçler var

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Gamze Pala'yı boğazından keserek öldüren Savaş Dalançıkar'ın mahkemedeki savunması herkesi şoke etti...
Almanya'dan bomba Türkiye itirafı! Yunan rahatsız oldu
Gündem

Almanya'dan bomba Türkiye itirafı! Yunan rahatsız oldu

Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder'in Türkiye hakkındaki bomba itirafları Yunanistan'ı rahatsız etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay