Trabzonspor seriyi bozmadı
Trabzonspor Süper Lig'in 23. hafta maçında sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek üst üste 4. zaferini kazandı.
Trabzonspor'la Denizlispor Medical Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Trabzonspor 1-0 kazandı.
ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta Trabzonspor, Bakasetas'ın 61. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Trabzonspor bu sonuçla puanını 39'a çıkardı. Denizlispor ise 17 puanda kaldı.
Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Denizlispor ise Antalyaspor'u konuk edecek.