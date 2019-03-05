0553 313 94 23

Trabzonspor savunmaya çözüm arıyor

Trabzonspor, ligde oynadığı 24 maçın sadece beşinde kalesini gole kapatabildi.

05 Mart 2019 Salı 15:00
Trabzonspor savunmaya çözüm arıyor

Trabzonspor, ligde oynadığı 24 maçın sadece beşinde kalesini gole kapatabildi. 19 maçta gollere engel olamayan bordo-mavililerde Teknik Direktör Ünal Karaman, Avrupa Kupaları’na katılma hesapları yapıldığı dönemde savunmada yapılan basit hatalara çözüm arıyor.


Spor Toto Süper Lig’de oynadığı 24 maçta 10 galibiyet, 7’şer beraberlik ve mağlubiyet alan Trabzonspor, attığı 42 gole karşılık ise kalesinde 35 gol gördü. 37 puan ile 4. sırada bulunan Karadeniz ekibi, bu sezon ligde oynadığı sadece 5 maçta kalesini gole kapatabildi. Galatasaray’ı 4-0, Kayserispor’u 2-0, Atiker Konyaspor’u 3-0, MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ettiği ve BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldığı maçlarda kalesinde gol görmeyen bordo-mavililer, diğer müsabakalarda ise kalesini gole kapatamadı.



Savunma kurgusu üzerinde duruluyor


Kadro derinliği nedeniyle savunma bölgesinde fazla alternatifi bulunmayan ve maç başına 1.5 gol yeme oranıyla oynayan, öte yandan Avrupa Kupaları’na da katılma hesapları yapan bordo-mavililerin savunmasında yaşanan zafiyetlere Teknik Direktör Ünal Karaman çözüm arıyor. Karaman, önümüzdeki haftalarda daha da çekişmeli maçlara gebe olacak olan Süper Lig’de, savunma ve orta saha kurgusu arasındaki uyumu daha üst seviyeye çıkarmak için bu bölgedeki çalışmalara ağırlık verecek. Orta saha ile hücum hattı arasında yakaladığı istatistiği, savunma bölgesinde elde edemeyen deneyimli teknik adam, yaşanan defans hatalarının üzerinde duruyor. Ligde oynadığı son 4 maçta kalesini gole kapayamayan ve ağlarında 8 gol gören bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında oynayacağı Akhisarspor karşısında gol yemeden yemeden sonuca gitmeyi hedefliyor.



Karaman uyarılarını yapıyor


Karaman, takım savunmasında yaşanan sorunlar nedeniyle oyuncularını sık sık uyarıyor. Takım halinde savunma ve takım halinde hücumu düşünmeleri gerektiği noktasında talebelerine telkinlerde bulunan deneyimli teknik adam, oyun içeresinde konsantrasyonlarını bir an bile kaybetmemeleri gerektiğini vurguladı. Takım halinde savunma yapmaları gerektiğini oyuncularına aktaran deneyimli Karaman, futbolcularının top rakipteyken savunmayı, top kendilerinde olduğunda ise hücumu düşünmesini istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Mantı Kur’an Kursu öğrencileriyle buluştu
    1. Vali Mantı Kur’an Kursu öğrencileriyle..
    2. Adliyeye sevk edilen 24 şüphelinin..
    3. Van'da trafik kazası! 14 yaralı
    4. Binali Yıldırım tersane işçileriyle..
    5. DÜ sporcusu bilek güreşinde şampiyon..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamıyla bez..
    7. Tekstilde gelecek var
    8. Bakan Çavuşoğlu: "Suriye’nin toprak..
    9. "Türkiye Gençlik STK'ları Platformu"..
    10. GAÜN’de uluslararası öğrencilere..
    11. Sivasspor'da Muhammet Demir ameliyat..
    12. Kars’ta yaban hayvanları unutulmadı
    13. DÜ 10’uncu Kariyer ve Eğitim Fuarı’na..
    14. Güneş'in milli mesaisi erken başlayacak
    15. El Bab’ta patlama: Yaralılar var
    16. Özlü’den “Bilim Merkezi ve Teknoloji..
    17. Merdiven altında üretilen 5 ton..
    18. Cumhurbaşkanı Malatya’ya gelecek
    19. Rusya ve Özbekistan anlaşmaya vardı!..
    20. El-Bab’da patlama: 3 yaralı
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar