  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti
Spor

Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Cornelius'un ayağından galibiyet golünü bulan Trabzonspor, 10 Mayıs'ta Kayseri'de oynanacak maça avantajlı bir skorla çıkacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 00:02:00 -
Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti

Trabzonspor ile Kayserispor, Türkiye Kupası yarı final maçında Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 kazandı.

Cornelius galibiyeti getirdi

Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cornelius topu yere indirip, fileleri havalandırdı. Yarı final turunun ilk maçını tek farkla kazanan bordo-mavililer, 2. maç öncesi avantajı kaptı. Türkiye Kupası yarı final turunda 2. maç 10 Mayıs Salı günü Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay