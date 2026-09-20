Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 4-0 yendi, Salah'tan 3 gol 1 asist

Süper Lig'in 2026-27 sezonu 6'ncı haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bordo mavili takımda Mohamed Salah, 3 gol ve 1 asistle 4 gole doğrudan katkı sağladı.

Trabzonspor bu sonuçla, iki takım arasındaki rekabet tarihinde elde ettiği en farklı galibiyeti tekrarladı. Bordo mavililer, Galatasaray'ı Eylül 2018'de de Süper Lig'de 4-0 mağlup etmişti; 8 yıl sonra aynı skora yeniden ulaştı. Teknik direktör Thomas Reis ise takımın başında çıktığı ilk lig maçını galibiyetle kapattı.

Karşılaşmada topla oynama oranı yüzde 54'le Galatasaray'daydı; Trabzonspor yüzde 46'da kaldı. Sarı kırmızılılar ikili mücadeleleri 62'ye 53, hava toplarını 9'a 4 önde tamamladı. Buna karşılık bordo mavili ekip, pas arası istatistiğinde 15'e 9 rakibinin önünde yer aldı. Trabzonspor maçta 1, Galatasaray 5 korner kullandı; bordo mavililer 3 kez ofsayta düştü.

İç sahada Galatasaray'a hat-trick yapan ilk bordo mavili

Salah, Süper Lig tarihinde Galatasaray'a karşı iç sahada hat-trick yapan ilk Trabzonspor oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Mısırlı futbolcu ayrıca 2014-15 sezonundan bu yana Galatasaray'a rakip olduğu bir lig maçında 4 gole doğrudan katkı sağlayan ilk oyuncu oldu.

Maç boyunca 4 şut çeken Salah, kaleyi bulan 3 şutunun tamamını gole çevirdi. Takım arkadaşlarına verdiği 2 şut pasından biri asistle sonuçlandı; 4 çalım girişiminin 3'ünde başarılı oldu.

Mısırlı yıldız, Eylül 2018'den bu yana Galatasaray'a rakip olduğu bir karşılaşmada en az 3 gole doğrudan katkı sağlayan ilk Trabzonspor futbolcusu oldu. Anthony Nwakaeme'nin ardından bu başarıyı yakalayan Salah, söz konusu istatistiği 3 gol ve 1 asistle 4 gole taşıdı.

Salah, bordo mavili formayla Süper Lig'de çıktığı ilk 3 iç saha karşılaşmasında da fileleri havalandırdı. Başakşehir'e 2, Gençlerbirliği'ne 1, Galatasaray'a 3 gol kaydeden oyuncu, bu maçlarda 6 gole ulaştı. Opta'nın bu alanda veriye sahip olduğu 2000-01 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla ilk 3 iç saha maçının hepsinde gol atan ilk yabancı futbolcu oldu; aynı dönemde ilk 3 iç saha maçında en fazla gol atan oyuncu unvanını da elde etti.

Fabinho 47 pasın 41'ini isabetli kullandı

Orta sahada Fabinho, kullandığı 47 pasın 41'inde isabet sağlayarak takımının en fazla başarılı pas yapan oyuncusu oldu. Brezilyalı futbolcu 5 top kapma girişiminin 3'ünü kazandı, 2 pas arası yaptı, 6 sahipsiz top aldı ve rakibin 2 şutunu engelledi. Girdiği 2 çalım denemesinin ikisi de başarıyla sonuçlandı.

Mustafa Eskihellaç, 4 pas arasıyla karşılaşmanın bu alandaki en başarılı oyuncusuydu. 7 sahipsiz top kazanan deneyimli futbolcu, 5 çalım girişiminin 3'ünde başarı sağladı, rakip kaleye giden şutlardan birini hazırladı ve rakibin 1 şutunu engelledi.

Reis, Milne'in ardından ikinci yabancı teknik direktör

Thomas Reis, bordo mavili takımın başındaki lig kariyerine Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle başladı. Alman teknik adam böylece Trabzonspor tarihinde Galatasaray'a rakip olduğu ilk Süper Lig maçını kazanan ikinci yabancı teknik direktör oldu; bunu daha önce Kasım 1998'de Gordon Milne başarmıştı.

Yerel basından "Fırtına aslanı yuttu" manşeti

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler galibiyeti farklı başlıklarla okurlarına duyurdu. Günebakış "Aslan terbiyecisi Trabzon", Taka "Salah Reis, Galatasaray'ı sahadan sildi", Sonnokta ise "Fırtına aslanı yuttu" manşetini kullandı.