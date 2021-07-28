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Spor Trabzonspor, Riva'daki kampını tamamladı
Spor

Trabzonspor, Riva'daki kampını tamamladı

TFF'nin Riva tesislerindeki kampını tamamlayan bordo-mavili ekip bu gece Trabzon'a hareket edecek. İki gün izin yapacak olan Trabzonsporlu futbolcular, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını 31 Temmuz Cumartesi günü kendi tesislerinde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 20:37:00 -
Trabzonspor, Riva'daki kampını tamamladı

Trabzonspor, bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla Riva kampını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Bordo-mavili takımın Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür, bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.

Sakatlıkları bulunan Fode Koita ve Koray Kılınç idmana katılmadı.

Bu gece Trabzon'a hareket edecek, bordo-mavili ekip iki gün izin yapacak. Trabzonspor 2021-2022 sezonu hazırlıklarını 31 Temmuz Cumartesi günü kendi tesislerinde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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