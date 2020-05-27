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Spor

Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran'ı renklerine bağladı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 20:32:23 -
Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran'ı renklerine bağladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un futbolcusu Rahmi Anıl Başaran'ı transfer etti.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, Rahmi Anıl Başaran ile 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde sözleşme imzalanması konusunda Balıkesirspor Kulübü ile anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Balıkesirspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon lira ödeneceği ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Balıkesirspor Kulübüne futbolcunun, Süper Lig veya UEFA müsabakalarında toplam 8 gol atması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere 300 bin lira, Süper Lig veya UEFA müsabakalarının toplam 15 tanesinde maça ilk 11'de başlaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere 300 bin lira, futbolcunun şirketimizle sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Balıkesirspor'a ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın yüzde 10'u ödenecektir."

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