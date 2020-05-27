  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran’ı KAP’a bildirdi

Trabzonspor, Balıkesirspor’un 20 yaşındaki golcü oyuncusu Rahmi Anıl Başaran’ın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 19:50:12 -
Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran’ı KAP’a bildirdi

Trabzonspor, Balıkesirspor’un 20 yaşındaki golcü oyuncusu Rahmi Anıl Başaran’ın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.


Transferle ilgili bordo-mavili ekibin KAP’a yaptığı açıklama şöyle:


"Balıkesirspor Kulübü’nün profesyonel futbolcusu Rahmi Anıl Başaran’ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı