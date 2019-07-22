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Trabzonspor oynadığı ilk hazırlık maçında golsüz berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor, oynadığı ilk hazırlık maçında Macaristan’ın 2.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 21:10
Trabzonspor oynadığı ilk hazırlık maçında golsüz berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor, oynadığı ilk hazırlık maçında Macaristan’ın 2. lig ekiplerinde Szombathelyı Haladas ile golsüz berabere kaldı.



Ünal Karaman gençleri oynattı


Teknik Direktör Ünal Karaman, sahaya tamamı gençlerden oluşan bir kadro sürdü. Karaman, kalede Arda’ya görev verirken, savunmanın sağında Serkan, solunda Abdurrahman, savunmanın göbeğinde Ahmet Baha ile Hüseyin Türkmen görev yaptı. Bordo-mavili takımın orta alanında Cafer Tosun, Behlül ve Kerem görev yaparken ileri uçta da Yusuf Sarı, Ahmet Eren ve Koray Kılınç görev aldı.



Gurbetçiler ilgi gösterdi


Trabzonspor’un ilk hazırlık maçına Avusturya ve çevre ülkelerde bulunan gurbetçiler yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarların yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyerek maça gelen gurbetçiler de Trabzonsporlu futbolculara yoğun ilgi gösterdi.


Hazırlık maçını kafileyle birlikte Avusturya’da bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyesi Özer Bayraktar ile Viyana’da yaşayan Trabzonspor eski yöneticisi Hüseyin Tütüncü tribünden izledi.



Trabzonspor yine direklere takıldı


Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz sezon 27 topu direkten dönen Trabzonspor, Macaristan ekibiyle oynadığı hazırlık maçında da üç topu direkten döndü. Geçtiğimiz sezon direklere takılan bordo-mavililerin sezonun ilk hazırlık maçında da direklere takılması maçı izlemeye gelen taraflarlar arasında da espriyle karşılandı.



Stat: Meisl Grein


Hakemler: Ziernwand, Schachner, Romaniuk


Trabzonspor: Arda, Serkan, Ahmet Baha (Ahmet Canbaz dk. 63), Hüseyin, Abdurrahim, Cafer, Behlül (Murat Cem dk. 67), Yusuf Sarı (Avdijaj dk. 63), Kerem (Doğan Erdoğan dk. 67), Ahmet Eren (Andjusic dk. 67), Koray (Muhammet Akpınar dk. 63)


Szombathelyı Haladas: Gyudjan (Rozsa dk. 46), Toth, Jansco, Nemeth, Holdampf, Predrag (Tamas dk. 46), Nemeth, Nyari (Medgyes dk. 46), Jagodics (Eszlatyi dk. 46), Gaal, Bence Kiss

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 21:10
  1. doğa

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