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Trabzonspor Olcay Şahan ile sözleşmesini revize etti

Trabzonspor ile Olcay Şahan arasında 31 Mayıs 2020 yılında bitecek olan sözleşmesinin bitiş süresi, bir sezon kısaltılarak, 31 Mayıs 2019 olarak revize edildi.

07 Mart 2019 Perşembe 17:16
Trabzonspor Olcay Şahan ile sözleşmesini revize etti

Trabzonspor ile Olcay Şahan arasında 31 Mayıs 2020 yılında bitecek olan sözleşmesinin bitiş süresi, bir sezon kısaltılarak, 31 Mayıs 2019 olarak revize edildi.


Trabzonspor ile Olcay Şahan arasında yeniden revize edilen sözleşmeye göre KAP’a yapılan bildirimde, " Olcay Şahan’a ortadan kaldırılan 2019-2020 sezonundaki 2 milyon eurogaranti ücret ve maç başı alacaklarına karşılık, yaklaşık 1.25 milyon euro indirim yapılarak 4 milyon 570 bin TL ödemesine,Olcay Şahan’ın eski dönemlerden kalan 250 bin euroda dahil olmak üzere 2018-19 futbol sezonunda doğmuş ve doğacak tüm alacaklarına karşılık, 90 bin euroindirim yapılarak 10 milyon 882 000 bin TLödenmesine, böylelikle toplamda 1.34 milyon euroindirim sonrası Olcay Şahan’a toplamda 15 milyon 457 bin TL’nin31.05.2019, 10.04.2020 ve 20.04.2021 tarihlerinde üç taksit halinde ödenmesine, karar verilmiş ve bu doğrultuda gerekli olan akitler yapılmıştır"denildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:16
  1. doğa

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