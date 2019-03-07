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Trabzonspor, Olcay Şahan ile anlaşmasını revize etti

- Olcay Şahan'ın sözleşmesinin 1 yıl kısaltıldığı ve yeni mukavelesinde 1 milyon 340 bin avro indirime gidildiği duyuruldu

07 Mart 2019 Perşembe 17:14
Trabzonspor, Olcay Şahan ile anlaşmasını revize etti


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Olcay Şahan ile olan sözleşmesini revize ettiğini açıklarken, oyuncunun mukavelesinin 1 yıl kısaltıldığını, ücretinde de toplam 1 milyon 340 bin avro indirime gidildiğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderdiği bildirimde, bordo-mavili kulüp ile Olcay Şahan arasında 31 Mayıs 2020 tarihinde bitecek olan sözleşmenin, bir sezon kısaltılarak 31 Mayıs 2019 olarak düzenlendiği belirtildi.

Bildirimde, futbolcu ile yapılan yeni sözleşmeye ilişkin, şu bilgilere yer verildi:

"Olcay Şahan'a, ortadan kaldırılan 2019-2020 sezonundaki 2 milyon avro garanti ücret ve maç başı alacaklarına karşılık, yaklaşık 1 milyon 250 bin avro indirim yapılarak 4 milyon 575 bin lira ödenmesine, eski dönemlerden kalan 250 bin avro da dahil olmak üzere 2018-2019 futbol sezonunda doğmuş ve doğacak tüm alacaklarına karşılık 90 bin avro indirim yapılarak 10 milyon 882 bin lira ödenmesine, böylelikle 1 milyon 340 bin avro indirim sonrası Olcay Şahan'a toplamda 15 milyon 457 bin liranın 31 Mayıs 2019, 10 Nisan 2020 ve 20 Nisan 2021 tarihlerinde üç taksit halinde ödenmesine karar verilmiş, bu doğrultuda gerekli olan akitler yapılmıştır."


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:14
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