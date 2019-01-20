Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçından notlar - Bordo-mavililerde sakatlığı düzelen Nwakaeme, ilk 11'de yer aldı- Medipol Başakşehir'de Robinho, yeni takımıyla ligde ilk maçına çıktı



TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Medipol Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor'da, sakatlığı düzelen Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme ilk 11'de yer aldı. Teknik direktör Ünal Karaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor Baltok ile oynanan karşılaşmanın 11'inde tek değişikliğe gitti. Karaman, Antalya kampında sakatlandıktan sonra tedavisi tamamlanan Nwakaeme'yi 11'de sahaya sürerken, Hasan Batuhan Artarslan'ı yedek soyundurdu. Bordo-mavililerde, sakatlığı bulunan Jose Sosa ve Ogenyi Onazi, İran Milli Takımı kampında bulunan Majid Hosseni ile Vahid Amiri, kadroda yer almadı.

- Kadroda 19 oyuncu

Eksik oyuncu sayısı fazla olan Trabzonspor'da, Medipol Başakşehir maçında 21 kişilik kadro kontenjanı doldurulamadı. 19 kişilik oyuncu kadrosuyla maça çıkan bordo-mavililerde, devre arası A takıma dahil edilen isimlerden sadece Ali Osman Karnapoğlu ile Berkay Sefa Kara listede yer aldı.

- Onazi, taraftarları coşturdu

Trabzonspor'un 17. haftada Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta aşil tendonundan sakatlanması sonrası ameliyat edilen Ogenyi Onazi, maç öncesi taraftarları coşturdu. Takım arkadaşlarına destek vermek için Türkiye'ye gelen Nijeryalı futbolcu, karşılaşma öncesi koltuk değnekleriyle sahaya çıkarak, taraftarları selamladı. Nijeryalı fubolcu, 'üçlü' çektirerek taraftarları coşturdu.

-Taraftar ilgisi yüksek

Trabzonsporlu taraftarlar, ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan takımlarına, lider Medipol Başakşehir ile oynanan maçta büyük destek verdi. Medical Park Stadı'nın tamamı dolarken, taraftarlar coşkuyla takımlarını destekledi. Maç öncesi, doğu tribününde yer alan taraftarlar koreografi sergiledi. "Hayde...Yürü sen umutla, biz varız hep yanında" yazısının bulunduğu koreografide, Trabzonsporlu futbolcuların ve elinde kupayı kaldıran Ünal Karaman'ın görselleri de yer aldı.

-Robinho 11'de

Medipol Başakşehir'de yeni transferlerden Serdar Taşçı maç kadrosunda bulunmazken, Robinho ilk 11'de yer aldı. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynanan maçta sonradan oyuna dahil olan Robinho, bu maçta Adebayor'un yerine 11'de forma giydi.



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