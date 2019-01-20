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Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in zirvesinde kritik maç. Şampiyonk adayı 2 ekip bugün Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Medipol Başakşehir, Süper Lig’de deplasmanda mücadele edeceği Trabzonspor ile ligde 22. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan müsabakalarda turuncu-lacivertlilerin rakibine karşı 9’a 6’lık galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Peki zirve mücadelesi veren iki takımdan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? İşte karşılaşmaya dair önemli detaylar....

20 Ocak 2019 Pazar 11:12
Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in zirvesinde kritik maç. Şampiyonk adayı 2 ekip bugün Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Medipol Başakşehir, Süper Lig’de deplasmanda mücadele edeceği Trabzonspor ile ligde 22. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan müsabakalarda turuncu-lacivertlilerin rakibine karşı 9’a 6’lık galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Peki zirve mücadelesi veren iki takımdan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? İşte karşılaşmaya dair önemli detaylar....

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Medipol Başakşehir karşılaşması, 20 Ocak tarihinde Şenol Güneş Spor Kompleksi Medicak Park Stadı'nda oynanacak. Hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak. Zorlu maç, beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de 22. randevu

İki takım daha önce Süper Lig'de 21 defa birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda Başakşehir'in 9, Trabzonspor'un da 6 galibiyeti bulunuyor. 6 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Söz konusu karşılaşmalarda İstanbul ekibinin attığı 22 gole karşılık Karadeniz temsilcisi de rakip ağları 34 defa sarstı.

Maçın biletleri tükendi

Bordo-Mavili futblseverlerin, adeta bir derbi kapışması olarak baktıkları zorlu randevu öncesi satışa çıkarılan tüm biletlerin tükendiği kaydedildi. 41 bin 461 kişilik statta yaklaşık 40 bin Trabzonspor seyircisi olacağı tahmin ediliyor.

Başakşehir 7 maçtır kaybetmiyor

Medipol Başakşehir, ligde bordo-mavililer ile oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli takım, bu maçlardan 4 galibiyet ve 3 beraberlik çıkardı. Başakşehir, rakibine karşı son yenilgisini 15 Şubat 2015'te 3-2'lik skorla almıştı.

Robino ve Serdar ilk kez

Turuncu-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Robinho ve Serdar Taşçı, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde, Süper Lig'de ilk defa turuncu-lacivertli formayı giyecek.

Hakem Halil Umut Meler

Zorlu mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Serkan Tokat olacak.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 11:12
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