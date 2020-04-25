Trabzonspor Mayıs ayının ilk haftasında toplanmayı planlıyor

Süper Lig’in başlamasıyla ilgili ortaya çıkan muhtemel tarihlerin ardından Trabzonspor mayıs ayının ilk haftasında antrenmanlara başlamayı planlıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle Süper Lig’e verilen arada karantina günlerini evlerinde geçiren oyuncular, fizik olarak kendilerine verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig’in muhtemel başlama tarihinin 12-13-14 Haziran olarak açıklamasıyla birlikte Trabzonspor da programını belirledi.

Trabzonspor mayıs ayının başında antrenmanlara başlamayı planlıyor

Süper Lig’de 53 puanla lider konumda olan Trabzonspor, mayıs ayının ilk haftasında antrenmanlara başlamayı planlıyor. Pandemin ortayı çıktığı ilk günden beri Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ni karantina altına alarak gerekli önlemleri alan bordo-mavili kulüp, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı kuralları ise yakından takip ederek oyuncularını bilgilendirdi. Kulüp, antrenman aletlerini futbolcuların evlerine kadar ulaştırarak fiziki anlamda bir sıkıntının yaşanmamasını hedeflemişti.

Çimşir yakından takip etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, futbola ara verilen 1 aylık süreçte oyuncuların durumlarını yakından takip etti. 2 Mayıs’a kadar futbolculara izin verilen Karadeniz ekibinde oyuncular bu süreci evlerinde kalarak, kendilerine verilen antrenman programlarını uygulayarak geçirseler de, bordo-mavili kulüp belirli günlerde gerekli tedbirleri almasıyla birlikte ikişer gruplar halinde oyuncuların antrenman sahalarında ve kondisyon salonunda program uygulayarak durumlarını yakından takip etti.

Sörloth 6 Mayıs’ta

İçişleri Bakanlığı’nın almış olduğu karar geriği, yurt dışından gelenlerin karantina altına alınmasından dolayı bordo-mavili takımın yıldız oyuncusu Alexander Sörloth, Norveç dönüşü 15 günlük karantina sürecine girdi. Yıldız oyuncunun bu süreci tamamlamasının ardından muhtemel antrenmanların başlamasıyla birlikte 6 Mayıs’ta takıma katılması planlanıyor.

Antrenman düzeni değişebilir

Trabzonspor, korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine uyarken, başlaması muhtemel antrenmanlar öncesinde ise gerekli tedbirleri almış durumda. Teknik heyet ise farklı antrenman metotları üzerinde duruyor. Sosyal mesafeyi korumak için belirli bir süre gruplar halinde çalışma fikri masada duruyor. Takımın antrenmanlara başlamasıyla birlikte Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne giriş-çıkışlar ise kontrollü olacak.