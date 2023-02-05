Trabzonspor maçına saatler kala Okan Buruk'tan flaş karar!

Süper Lig'in 23. haftası futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği bir karşılaşmaya sahne oluyor. 23. hafta karşılaşmasında Galatasaray ligin son şampiyonu Trabzonspor'u sahasında konuk edecek. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala iki teknik adam da ilk 11'lerini ve taktiklerini büyük oranda belirlerken, Okan Buruk'tan bir son dakika kararı geldi.

Süper Lig'in 23. haftası zirve yarışını yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne olacak. Geçtiğimiz sezonun şampiyon Trabzonspor, deplasmanda bu sezon ligin zirvesine demir atan ve şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray'a konuk oluyor.

Başlama düdüğü 19.00'da çalacak olan karşılaşma için son hazırlıklarını tamamlayan ezeli rakipler sahaya mutlak 3 puan için çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına çok kısa bir süre kala Okan Buruk ve Abdullah Avcı oyuncularına son taktiklerini aktarırken, son 11 maçtan da galibiyetle ayrılan ve zirvedeki yerini sağlamlaştıran Sarı-kırmızılı takım bu maçı da kazanarak 11 maçlık galibiyet serisi rekorunu egale etmek istiyor.

Tarihlerinde 134 kez karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin 49 yıllık rekabetinde 59 kez sarı-kırmızılılar kazandı, 44 defa bordomavililer gülen taraf oldu. Öte yandan bugünkü müsabaka iki takımın ligdeki 100. mücadelesi olacak.

Son oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında sol bekte Emre Taşdemir ile başlayan Okan Buruk bu karşılaşmada Taşdemir'in üstünü çizdiği ve Leo Dubois'i sahaya süreceği öğrenildi.

Kadıköy'de Fenerbahçe derbisinde sol bekte başarılı olan Fransız sağ bek, Trabzonspor karşısında da savunmanın solunda görev yapacak. Dubois'in 11'e girmesiyle Rashica yabancı sınırına takılacak. +3 yerlide Abdülkerim ve Kerem'i tamamlayacak isim Barış Alper Yılmaz olacak.

İŞTE GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'İ

GALATASARAY:

Muslera, Boey, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Torreira, Oliveira, Kerem, Mertens, Barış Alper, Icardi

TRABZONSPOR:

Uğurcan, Larsen, Hugo, Bartra, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Maxi Gomez