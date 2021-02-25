Trabzonspor maçı öncesi Erol Bulut'u tedirgin eden istatistik

Bordo-Mavililer'i küme düşme hattının bir basamak üzerindeyken devralan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, haftalar içinde Karadeniz ekibini zirve yarışına soktu. Hem aldığı sonuçlar hem de oynattığı futbolla camianın tüm desteğini arkasına alan tecrübeli hoca şimdi de pazar günü Fenerbahçe'yi devirip, şampiyonluğun en kuvvetli adayıyla puan puana gelmeyi hedefliyor. Dev maç öncesinde de teknik adamların rekabetindeki istatistikler dikkat çekiyor.

Teknik adamlık kariyerine Abdullah Avcı'nın yanında başlayan ve şu anda Sarı-Lacivertliler'in hocası olan Erol Bulut'un, ustasına karşı galibiyeti bulunmuyor. Daha önce öğrencisi Bulut'a hiç kaybetmeyen Avcı sadece bir kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

İki çalıştırıcı ilk olarak 5 Kasım 2017'de kozlarını paylaşırken, Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u 2-0 devirmişti. İkinci yarıdaki maçı da yine Avcı'nın öğrencileri 1-0'lık skorla kazanmıştı. Bir sonraki sezon ligin ilk maçı 1-1 sona ererken, ikinci devredeki karşılaşmada Avcı'nın ekibi yine 2-0'la galip gelmesini bilmişti. Avcı, 6 Ekim 2019'da ise bu kez Beşiktaş'ın başında, Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut'u yine aynı skorla mağlup etmişti.