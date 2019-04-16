



MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacakları Trabzonspor karşılaşmasının zorlu ve final niteliğinde olacağını söyledi.

Sarı-siyahlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdürürken, teknik direktör Erol Bulut gazetecilere açıklamada bulundu.

Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor maçının istedikleri gibi başladığını, attıkları ilk gölün ardından girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini ifade etti.

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının geride kaldığını ve önlerindeki Trabzonspor karşılaşmasına bakacaklarını dile getiren Bulut, "Trabzonspor maçı zor bir karşılaşma. Bundan sonra bütün maçlar final niteliğinde olacak. Trabzonspor'un ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray maçımız var. Kupada maçı kazanarak, finale adımızı yazdırmak istiyoruz." diye konuştu.

Ligdeki hedeflerinin ilk 6 içerisine yer almak olduğunu aktaran Bulut, "Oyuncularımız bunun bilincinde. Trabzon'da sahaya çıkarak, istediğimiz puan veya puanları almaya çalışacağız. Trabzonspor karşısında alacağımız iyi bir sonuçla, inşallah kupa maçına moralli şekilde çıkacağız. Trabzonspor maçı final niteliğinde. Orada tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız." değerlendirmesinde bulundu.





- "Ben olsam aynı köşeye değil, merkeze kullanırdım"





Adem Büyük'ün Aytemiz Alanyaspor maçında kaçırdığı penaltıyla ilgili yöneltilen soru üzerine Bulut, "Adem tecrübeli bir futbolcumuz. Ben olsam aynı köşeye değil, merkeze kullanırdım. Zaten kaleci genellikle sağa veya sola atlıyor. Sonuçta futbolcumuz aynı köşeyi tercih etti ve penaltıyı kaçırdı." ifadelerini kullandı.

17. Türkiye Spor Ödülleri kapsamında "Yılın Çıkış Yapan Teknik Direktörü" seçilmesiyle ilgili ise Bulut, "Benim adıma gurur verici bir ödül. Çünkü ilk teknik direktörlük deneyimimde bu ödüle layık görüldüm. Bu ödüle katkısı olan kulübüm Evkur Yeni Malatyaspor'a, teknik ekibime ve futbolcularıma teşekkür ediyorum. Bu ödülde onların da katkısı var." şeklinde konuştu.





- Trabzonspor maçı hazırlıkları





Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Oyuncular, yağmur altında gerçekleştirilen antrenmana, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Sonrasında kısa pas çalışması yapan sarı-siyahlılar, idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan, babaları Arturo Rafael Mina ile antrenmana gelen Dante ve Darius, sahada top oynayarak, takıma neşe kattı.







