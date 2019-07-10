0553 313 94 23

Trabzonspor kuvvet depoladı

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, kuvvet depoladı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
Trabzonspor kuvvet depoladı

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, kuvvet depoladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaeq ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel’in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak ve Zargo Toure yer almadı. Tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi ile Majid Hosseini’nin yanı sıra Mert Kurt, Kerem Baykuş ile Fıratcan Üzüm takımdan ayrı salonda çalıştı.


Antrenmanda bordo-mavililer kuvvet çalışması yaparken, dar alan pas çalışması da gerçekleştirildi. Karaman’ın, çalışma sırasında oyuncularını sık sık uyardığı gözlendi.


Bordo-mavili takım, hazırlıklarını bu akşam 18.00’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100 milyar dolar
    1. Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100..
    2. Türkiye, Avrupa AVM pazarında lider
    3. Bağ yangını korkuttu
    4. Kocaeli’de ihtiyaç sahiplerine evde..
    5. Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulu
    6. Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın elmacık..
    7. Türkiye'den ABD'ye S-400 uyarısı
    8. Madencilerden Yeni Yol Haritası
    9. Yelken: 470 Dünya Gençler Şampiyonası
    10. AliExpress E-İhracat Buluşması..
    11. Barbaros Gözneli idari menajer..
    12. Vali Dağlı sosyal medya hesabından..
    13. Takla atan otomobil şarampole düştü ve..
    14. Resmen duyurdular! Roque Mesa adım..
    15. Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması
    16. Oltu OSB ön talepleri almaya başlıyor
    17. Türkiye’de en sevdiği şey..
    18. Soyer’den Buca metrosu için çağrı:..
    19. Esad rejiminden İdlib’e saldırı: 4 ölü
    20. Başkan Erdoğan Milletvekilleriyle..
    21. Clinton N'Jie kimdir nereli ve kaç..
    22. “Kooperatifçilik bir seçenek değil..
    23. Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
    24. İran: "İran’a bir saldırı durumunda..
    25. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında..
    26. KOBİ’lere ‘Devlet Destekli Ticari..
    27. Beylikdüzü, Ambarlı Liman yolunu..
    28. Trabzon’da denizin ortasında mahsur..
    29. Abdullah Avcı, tempoyu yükseltti
    30. Dışişleri Bakanlığı: "(ABD..
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"