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Trabzonspor, kupaya veda etti

- Bordo-mavili ekip, 0-0 beraberlikle sona eren çeyrek final ilk maçının rövanşında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'a 3-1 yenilerek elendi- Ümraniyespor, Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor'u da saf dışı bırakarak yarı finale yükseldi- Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla Ümraniyespor lehine penaltı verilirken, Trabzonspor'un penaltısı iptal edildi

26 Şubat 2019 Salı 22:32
Trabzonspor, kupaya veda etti


İSTANBUL (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ayağında Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniyespor'a elenerek organizasyona veda etti.

Çeyrek finalde İstanbul temsilcisiyle eşleşen bordo-mavili ekip, ilk maçta Trabzon'da ağırladığı kırmızı-beyazlı takımla 0-0 berabere kaldı.

Karadeniz temsilcisi, rövanş müsabakasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Ümraniyespor'a konuk oldu. Mücadelenin 35. dakikasında Anthony Nwakaeme'nin golüyle 1-0 öne geçen bordo-mavili ekip, avantajını koruyamadı.

Maçın 55. dakikasında Leandrinho ve 66. dakikasında Emircan Altıntaş ile 2-1 öne geçen Ümraniyespor, 90+7. dakikada Atabey Çiçek'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve rahatladı.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Ümraniyespor, adını yarı finale yazdırdı.


- Ümraniyespor, Trabzonspor'u da eledi


Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor, Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor'u da kupa dışına itti.

Kırmızı-beyazlı ekip, TFF 3. Lig takımları Erzin Belediyespor'u 3. turda, Anagold 24 Erzincanspor'u 4. turda, 1461 Trabzon'u ise 5. turda eledi.

Ümraniyespor, son 16 turunda ise Fenerbahçe'yi 1-0 kazandığı iki maçın sonunda eleyerek çeyrek finale çıkan taraf oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, çeyrek finalde Türk futbolunda "Dört büyük" olarak adlandırılan bir başka takım olan Trabzonspor'u saf dışı bıraktı.

Ümraniyespor, yarı finalde Akhisarspor-Kasımpaşa eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.


- Ümraniyespor, VAR ile penaltı kazandı


Ümraniyespor, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası penaltı kazandı.

Karşılaşmanın 65. dakikasında Ümraniyespor'dan Atabey Çiçek ile Trabzonspor'dan Majid Hosseini arasındaki mücadelede hakem Alper Ulusoy devam kararı verdi.

VAR'ın uyarısıyla pozisyonu videodan yeniden izleyen Ulusoy, meşin yuvarlağın Hosseini tarafından elle oynandığı gerekçesiyle penaltıya hükmetti.

Penaltı atışını kullanan Emircan Altıntaş, takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.


- Trabzonspor'un penaltısı VAR'a takıldı


Trabzonspor'un kazandığı penaltı, VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Müsabakanın 71. dakikasında sağdan ceza sahasına giren Abdulkadir Parmak, Yasir Subaşı ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi.

Alper Ulusoy, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu videodan bir kez daha inceledi ve kararından vazgeçti.


- Nwakaeme zor olanı yaptı


Trabzonsporlu futbolcu Anthony Nwakaeme, yaklaşık 1 metreden topu boş kaleye gönderemedi.

Müsabakanın 83. dakikasında Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan gönderdiği top kaleci Burak Öğür'ü de geçti.

Arka direğe hareketlenen Nwakaeme, uygun durumda meşin yuvarlağı üstten auta attı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 22:32
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